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الدوري السعودي يستأنف نشاطه بديربي الرياض.. ومواجهات نارية في صراع البقاء

3/28/2024 5:29:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاود عجلة بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الدوران من جديد بعد توقف قرابة أسبوعين بسبب الارتباطات الدولية.

وتنطلق منافسات المرحلة الـ 25 للبطولة غدًا الجمعة، حيث تجرى 5 لقاءات، فيلتقي الاتحاد مع الفيحاء، والاتفاق مع الأهلي، والتعاون مع الحزم، وضمك مع الخليج والأخدود مع الرائد.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته والاقتراب من المركز الثالث في ترتيب المسابقة، عندما يلتقي مع الفيحاء، صاحب النتائج المميزة في الجولات الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع حاليا برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط خلف الأهلي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

وفي الدمام، يحل الأهلي ضيفا على الاتفاق في قمة منتظرة يسعى من خلالها الفريق الضيف لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام النصر من أجل تعزيز موقعه في المركز الثالث، بينما يبحث الاتفاق عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المركز السادس الذي ينفرد به برصيد 35 نقطة.

ويستقبل التعاون ضيفه الحزم بحثا عن فوز غائب منذ 3 مراحل، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما لا يزال الحزم بلا فوز في آخر 8 جولات وهو ما تسبب في تعقد موقف الفريق القابع في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 9 نقاط خلف مراكز البقاء.

ويواجه ضمك ضيفه الخليج، حيث يرفع كلاهما شعار الفوز والذي غاب عنهما في المرحلة الماضية، علما بأن ضمك يحل سابعا برصيد 34 نقطة بينما يوجد الخليج في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

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