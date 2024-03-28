مهرجان دبي للمأكولات يطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

أطلق مهرجان دبي للمأكولات مسابقة التصوير الفوتوغرافي «Food Focus Dubai Photography»، والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة جلف فوتو بلس «Gulf Photo Plus».

وتستمر مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى الأحد 7 أبريل 2024، وتدعو عشاق التصوير لاستكشاف تجارب الطعام في دبي، والتي توفرها العديد من المطاعم الحريصة على تقديم خيارات واسعة من الأطباق المحلية، وغيرها من الوجبات الأخرى، لتأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تستمد إلهامها من تراث وثقافة أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي وتعتبرها موطناً لها.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بينما سيحصل الفائز الثاني على 5 آلاف درهم والثالث على 3 آلاف درهم. كما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على ألف درهم لكل منهم. وستعرض المشاركات الفائزة، إلى جانب العديد من الصور المميزة، خلال مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 أبريل حتى 5 مايو 2024. وسيُشرف على اختيار الصور الفائزة لجنة تحكيم أعضاؤها من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جلف فوتو بلس». ويتم إرسال المشاركات باستخدام النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني:





ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق.

ويجب التقاط الصور في دبي، وأن تتضمن مواضيع تتعلق بـ «المأكولات الشعبية»، مثل الأطباق أو المأكولات أو المطابخ أو الأشخاص أو المؤسسات.

ويتحمل المشارك مسؤولية الحصول على تصريح التصوير، للتأكد من أن التقاط الصور يتم بشكل قانوني وبموافقة جميع الجهات المعنية.

ويواصل مهرجان دبي للمأكولات دوره الرائد في تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات وفنون الطهي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وكذلك ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويعتبر المهرجان منصة مهمة لعرض فنون الطهي وأصناف المأكولات الشهية، وتجديد روح الابتكار في هذا المجال. وفي هذا العام، تنطلق دورة متميزة من مهرجان دبي للمأكولات من 19 أبريل وحتى 12 مايو، ليعيش الزوار رحلة لاستكشاف صور التميز والإبداع في فنون الطهي.

وعلى مدار 23 يوماً، سيسلط مهرجان دبي للمأكولات الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة من الأنشطة، وقوائم الطعام الخاصة، والفعاليات، والمسابقات وغيرها الكثير.

وسيقدم المهرجان في دورته الحادية عشرة، مجموعة من الفعاليات التي قدمها في الدورة السابقة مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ، وطبق بـ 10 دراهم، إضافة إلى فعاليات جديدة وهي إبداعات الشيف، والدورة الأولى من المبتكرون الطهاة برعاية مجلة Gault&Millau.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز