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ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لصالح حملة وقف الأم

3/28/2024 5:29:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ماكدونالدز الإمارات اليوم عن تقديم مليون درهم إماراتي لدعم حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الأمهات وتعزيز الجهود الإنسانية للدولة من خلال دعم تعليم ملايين الأفراد من حول العالم.

وتهدف الحملة لجمع تبرعات بقيمة مليار درهم تقديرًا للمساهمات البنّاءة للأمهات ودورهن الكبير في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال. وبما يتوافق مع جهودها الإنسانية المستمرة، يأتي تبرع ماكدونالدز الإمارات لصالح هذه الحملة في سياق مبادراتها الأشمل التي تسعى للارتقاء بالمجتمع وتقديم كل الدعم اللازم له، وبالتزامن مع حملة التبرعات الرمضانية التي أطلقتها لدعم الجهود الإنسانية لمؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: "إن دعمنا لحملة“وقف الأم” وقيمها النبيلة نابع من التزامنا بممارسة المسؤولية الاجتماعية وإيماننا بالفوائد الملموسة التي ستقدمها الحملة وتجسّد هذه الخطوة تصميمنا الراسخ بدعم التعليم وتمكين الأفراد بما ينسجم مع مبادئنا وقيمنا الأساسية".

وتستلهم حملة وقف الأم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري والإنساني المستدام وفق مفهوم مؤسسي متكامل، وأولوية التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية.


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