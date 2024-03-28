خطورة مرض السل وضرورة القضاء عليه

يُعد مرض السل من الأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد حياة الملايين حول العالم، حيث يُودي بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص سنويًا، مما يجعله أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا. ولقد برز فحص الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى السل الكامنة كعنصر حيوي في الجهد الدولي المستمر للقضاء على السل. تلعب QIAGEN، الشركة الرائدة في توفير حلول التشخيص المبتكرة، دوراً محورياً في هذا القطاع. فما هو هذا المرض وكيف نواجهه؟

كيف تحدث الاصابة بالسل؟

ينجم مرض السل عن بكتيريا تنتقل بالهواء تُسمى المتفطرة السلية

السل الكامن

عالمياً، يتأثر ما يصل إلى ربع السكان، حوالي 1.7 مليار شخص، بعدوى السل الكامنة. تحدث عدوى السل الكامنة عندما يصاب الشخص ببكتيريا السل لكن لم تظهر عليه الأعراض بعد ولا يمكنه نقل المرض إلى الآخرين، على عكس السل النشط حيث تظهر الأعراض على المصاب ويصبح المرض معدي. ومع ذلك، يمكن أن تتطور عدوى السل الكامنة إلى سل نشط إذا ضعف جهاز المناعة.

السل النشط

في حالة الإصابة بالسل النشط، تظهر على المريض أعراض مقلقة تستدعي التوجه الفوري للطبيب. ومن أبرز هذه الأعراض السعال المستمر الذي يرافقه قشع أخضر أو أصفر ويمكن للقشع أن يختلط بالدم، على الرغم من أن ظهور كميات كبيرة من الدم في القشع هو أمر نادر. هذا بجانب ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

أهمية التشخيص والكشف المبكر

لعل أهم خطوة في مواجهة مرض السل هي الكشف المبكر عنه، سواء في صورته النشطة أو الكامنة. يُعد إجراء اختبارات تشخيص عن عدوى السل الكامنة من أهم الوسائل للوقاية والسيطرة على هذا المرض وبالتالي القضاء على السل تمامًا. فإن الفحص يتيح الكشف المبكر وبالتالي إمكانية علاج الأفراد الذين أصيبوا ببكتيريا السل لكنهم لا يزالون بدون أعراض ولا يمكنهم إصابة الآخرين بعد.

ومن الاختبارات التي تحدث فارقا حقيقيًا هو اختبار إطلاق جاما إنترفيرون (IGRA)المعملي الذي يعتمد على الدم ويكتشف وجود عدوى المتفطرة السلية عن طريق قياس إطلاق إنترفيرون جاما عندما تتعرض خلايا CD4+ وCD8+ T لمستضدات محددة للسل.

على عكس اختبار الجلد بالتوبركولين(TST) الذي يتطلب زيارات متكررة وتتأثر نتائجه بتطعيم البي سي جي(BCG)، فإن اختبار إطلاق جاما إنترفيرون(IGRA) نتائج دقيقة وحساسة وسريعة خلال 16-24 ساعة من زيارة واحدة، دون أن تتأثر عن طريق تطعيم البي سي جي(BCG)، مما يقلل من النتائج الإيجابية الزائفة. كما يسهل اتخاذ القرارات بشكل أسرع فيما يتعلق بالتعامل مع المرض واستراتيجيات العلاج.

من يجب عليه إجراء فحص السل المبكر؟

. المخالطون لمرضى السل النشط.

. المهاجرون من مناطق تشيع فيها الإصابة بالسل.

. الأشخاص الذين يتناولون أدوية تُضعف جهاز المناعة.

. من ظهرت عليهم علامات إصابة بالسل في صورة شعاعية للصدر.

. أصحاب المناعة الضعيفة (مثل مرضى الإيدز).

. المُصابون بأمراض مُحددة (مثل داء السكري أو اضطراب الكلى).

. كبار السن (فوق 70 عامًا).

. متعاطي حقن العقاقير غير المشروعة.

نعم! يمكننا القضاء على السل!

تحت هذا الشعار تتركز الجهود الدولية لمكافحة مرض السل، حيث يُخصص يوم 24 مارس من كل عام ليكون يومًا عالميًا لمكافحة للسل. يهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بخطورة المرض وأهمية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره.

ختاماً

إن مرض السل لا يُستهان به، لكنه ليس مرضًا لا يُقهر. من خلال التوعية بالمرض، والفحص المبكر، والعلاج الفعال إلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية، يمكننا الحد من انتشاره والقضاء عليه بجهود مشتركة. تساهم شركات رائدة في مجال التشخيص الطبي، مثل QIAGEN، في المعركة ضد مرض السل من خلال توفيرها حلولًا مبتكرة للكشف المبكر عنه. وتُعد اختبارات الكشف عن عدوى السل الكامنة التي تقدمها هذه الشركة سلاحًا فعالًا في أيدي الأطباء للكشف عن المرض وعلاجه في مراحله الأولى.

ريكاردو ألانيا - ماجستير في الصحة العامة



المدير للشؤون الطبية في مجال استجابة المناعة للأمراض المعدية





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