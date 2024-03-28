روسيا تقصف مدينة خاركيف الأوكرانية بقنبلة موجهة

أكدت السلطات الأوكرانية أن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بقنبلة موجهة أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليغرام، إن الهجوم على مبنى سكني في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أسفر عن إصابة 19 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يقوم بجولة على خط الجبهة في منطقة سومي على طول الحدود الروسية، إلى إرسال بطاريات صواريخ باتريوت إضافية للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي "لا توجد تفسيرات عقلانية لعدم قيام صواريخ باتريوت، المتوفرة بكثرة في جميع أنحاء العالم، بتغطية سماء خاركيف والمدن والمجتمعات الأخرى التي تتعرض لهجوم الإرهابيين الروس".

وتنشر القوات الروسية بشكل متزايد قنابل موجهة تسقطها طائرات مقاتلة لقصف المواقع الأوكرانية على طول خط الجبهة، مما يؤدي فعليا إلى محو أجزاء من المدن مثل أفدييفكا، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال العام الجاري.





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