«عطايا» يتكفل بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم بعد إكمال علاجهم بالدولة

تكفل معرض "عطايا" الخيري بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم بعد إكمال مراحل علاجهم بمدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وذلك ضمن مبادراته النوعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك.

وكان المرضى الذين يحملون جنسيات الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين وغانا، قد أدخلوا إلى المستشفى عبر الطوارئ وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة إلى أن تماثلوا للشفاء، ويرغبون في العودة إلى دولهم لكنهم يواجهون صعوبة في توفير تكاليفها.

وتبنت مبادرة "عطايا" بعد أن نظرت في أوضاعهم الصحية والإنسانية، توفير تكاليف سفرهم المرتفعة بسبب حاجتهم للسفر على سرير طبي مزود بالمستلزمات الطبية والعلاجية التي تضمن لهم وصولهم بأمان إلى بلدانهم.

وكانت مبادرة عطايا قد قررت تبني عدد من المبادرات الإنسانية النوعية خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر هذه هي المبادرة الثانية منذ بداية الشهر، وستتبعها مبادرات أخرى تتناول جوانب مهمة في المجال الإنساني واستدامة العطاء الذي أصبح نهجا ثابتا في إستراتيجية وخطط عطايا المستقبلية.

ومنذ انطلاقته في العام 2012 أولى معرض عطايا أهمية خاصة للجانب الصحي، لأهميته ودوره في تعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية، حيث تبنى خلال دوراته السابقة عددا من المبادرات في هذا الصدد.

ففي دورته الأولى خصص ريع المعرض لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان، وفي 2015 خصص ريع المعرض في دورته الرابعة لإنشاء مستشفى للأمومة والطفولة في أربيل العراق، وفي العام 2017 تم تخصيص ريع عطايا لدعم مرضى الفشل الكلوي في باكستان، ومصر والسودان، وتنزانيا وجزر القمر.

وفي الدورة الثامنة للمعرض في العام 2019 تم تخصيص ريع المعرض للساحة المحلية، حيث وجه لبناء مستشفى تخصصي لأصحاب الدخل المحدود في الدولة، وفي 2020 خصص عطايا لدعم الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في الإمارات والأردن والعراق وأفغانستان، وفي العام 2021 خصص ريع عطايا لدعم تعليم التمريض في الإمارات والبوسنة وألبانيا والأردن وموريتانا.

وفي العام الماضي 2023 تم تخصيص ريع المعرض لإنشاء صندوق "نهر الحياة" لتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية في العديد من الدول، خاصة الذين تتطلب أوضاعهم تدخلات جراحية دقيقة.

وتكللت جهود الصندوق في عامه الأول بإجراء 338 عملية جراحية للأطفال المحرومين من الرعاية الطبية في 6 دول، حيث تم إجراء 211 عملية للأطفال الذين يعانون من أمراض العيون، و26 عملية قلب مفتوح، و19 عملية في مجال الجراحة العامة، إلى جانب 82 طفلا أجريت لهم عمليات في الأنف والأذن والحنجرة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز