بديل راسموس هويلوند.. مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

يسعى مانشستر يونايتد، لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستهدف النادي الإنجليزي ضم خوسيلو مهاجم الميرنغي، الذي يلعب للريال معارًا من إسبانيول، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد أرسل وفدًا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

ويسعى مانشستر يونايتد، لمعرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا لراسموس هويلاند، لا سيما أنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه النادي المحبب له منذ الطفولة، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للميرنغي في الصيف.

ولم يحسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن ضم خوسيلو من إسبانيول، لكن هناك حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم الجاري.

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