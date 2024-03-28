«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ 17 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 17 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الاسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 79 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 743 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.





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