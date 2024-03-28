قرار مجلس الأمن وتراكم الضغوط على نتنياهو د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) مع اصراره على مواصلة حربه المدمرة على غزة، جاء قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان، ليواصل نتنياهو عدوانه على المدنيين دون وضع لأي اعتبارات سياسية أو قانونية أو حتى أخلاقية. لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لاحباط صدوره، كما فعلت في مرات سابقة، إلا أن ذلك جاء ضمن اعتبارات وظروف، تؤكد عدم الانحراف عن سياستها الداعمة لإسرائيل بشكل أعمى. إلا أن القرار يعد ركيزة دولية مهمة لمحاسبة إسرائيل، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بطبيعته. كما أن ذلك القرار يدعم التوجيهات الدولية الرسمية التي بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة ضد عدوان إسرائيل على غزة، ومن قبل دول غربية شريكة وحليفة لإسرائيل، في تجاوب رسمي واضح مع التحركات الشعبية التي اجتاحت العالم بعد العدوان على غزة. تأتي جميع تلك التطورات الدولية في مواجهة نتنياهو وحكومة الحرب التي يقودها في ظل اضطرابات داخلية إسرائيلية تواجه نتنياهو، فهل تلتحم عوامل الإنفجار الذاتية في إسرائيل مع تلك الخارجية الدولية لتسقط مخططات نتنياهو الجهنمية ضد غزة؟

يوم الإثنين الماضي، نجح مجلس الأمن، في إحراز تطور مهم، وذلك باعتماده قرار ٢٧ ٢٨ الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والإفراج عن المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للغزيين، بتأييد جميع أعضاء المجلس، بإستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت، ولم تستخدم الفيتو، الأمر الذي سمح بصدوره. وكانت صيغة القرار التوافقية بين الأعضاء بما فيها الولايات المتحدة هي التي سمحت بذلك، دون اعتراض من قبل واشنطن كالمعتاد. ويشير ذلك التوافق الأميركي في إطار ذلك القرار بأن واشنطن تواصل تبنى مواقف سياسية أكثر مرونة من تلك التي تبنتها منذ أكتوبر الماضي. ورغم أن القرار طالب بالإفراج عن "الرهائن"، إلا أنه لم يشترط ذلك لوقف إطلاق النار، كما كانت تصر واشنطن من قبل. إلا أن واشنطن رفضت اقتراح روسيا باستخدام وقف إطلاق نار "دائم" في صيغة القرار، وهو ما أدى إلى الاكتفاء بكلمة "فوري" ومحدد بشهر رمضان. كما أن عدم وجود كلمة تحدد طبيعة "الرهائن" في القرار، تجعل من إمكانية تفسيره واسعاً، ويشمل الفلسطينيين أيضاً. اعتبرت سفيرة واشنطن في مجلس الأمن أنها لم تدعم القرار بسبب عدم الإشارة فيه إلى إدانة حركة حماس، إلا أنها أكدت أنها تتوافق حول ما جاء فيه. وكانت تلك المحاولة الرابعة، التي حاول فيها مجلس الأمن استصدار قرار يدعو فيها لوقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الهجوم في اكتوبر الماضي، لم تنجح الثلاثة الأولى بسبب استخدام واشنطن للفيتو، عدم قبولها بفكرة وقف إطلاق النار، وإصرارها على هدنة إنسانية مرهونة بالإفراج عن المحتجزين في غزة، والذي يعكس موقف إسرائيل في المفاوضات مع حركة حماس، ونقلته واشنطن لمجلس الأمن.

بعد صدور قرار

مجلس الأمن ٢٧ ٢٨ اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيل أن "أي وقف لإطلاق النار يجب أن يأتي مع إطلاق سراح جميع الرهائن"، وأن الولايات المتحدة "تدعم بشكل كامل بعض الأهداف الحاسمة لهذا القرار غير الملزم". واجه ذلك التصريح انتقاد كبير ومن قبل دول منها غربية على رأسهم حلفاء في المجلس، واتهمت الولايات المتحدة بالتمرد على المنظمة الدولية وقرارتها. إلا أن تلك التصريحات

تعكس حقيقة الموقف الأميركي، اذ يصعب على الولايات المتحدة التخلي عن حليفتها الأقرب، مهما اختلفت معها، وإن كانت تحاول مداراة حقيقة موقفها، ببعض التصريحات الجوفاء، أو مرونة في بعض مواقفها، كعدم استخدامها للفيتو لإحباط قرار مجلس الأمن الأخير،

لإعتبارات داخلية أميركية. ويدعم عدد من الحقائق التي رصدت مؤخراً ذلك الانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل. فقد أكدت الولايات المتحدة بمجرد امتناعها عن استخدام الفيتو لاحباط قرار مجلس الأمن، أن ذلك لا يعكس أبداً تغيراً في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل. وأزاح قانون الإنفاق الذي أقر قبل أيام التمويل الأمريكي لـ "الأونروا"، والذي يشكل حوالي ٣٠ في المائة من ميزانية الوكالة، في ظل ظروف حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على غزة. في المقابل تم ادراج المساعدات العسكرية لإسرائيل ضمن موازنة الدولة، رغم تصاعد الأصوات من داخل المؤسسة التشريعية نفسها، بضرورة التأكد من مدى توافق إرسال وبيع الأسلحة لإسرائيل مع قوانين البلاد. في أعقاب صدور القرار، أعلن نتنياهو عن إلغاء زيارة رسمية لعدد من مستشاريه للبيت الأبيض، كانت معدة مسبقاً للتداول حول خطة اجتياح رفح التي ترفضها واشنطن. وجاء موقف نتنياهو في أعقاب صدور القرار في محاولة لإظهار وجود خلافات علنية مع واشنطن، على الرغم من أن مداولات صياغة القرار طوال الأيام الماضية جرت بالتنسيق بين واشنطن وإسرائيل. فهل تتعمد إسرائيل إظهار التوتر مع الولايات المتحدة كمقدمة لاجتاح رفح، في حاولة منها لإعفاء أميركا من النتائج السلبية المتربة على ذلك الاجتياح، والتي قد تصيبها داخلياً ودولياً ؟

يعد القرار ٢٧ ٢٨ ملزماً لإسرائيل ولجميع دول العالم، اذ تعد قرارات مجلس الأمن، في إطار دوره بحفظ السلم والأمن الدوليين ملزمة بحكم الميثاق، وتؤكد المادة ٢٥ منه وجوب قبول الدول بقرارات المجلس، بغض النظر إن كانت قد صدرت وفق الفصل السادس أو السابع. فهناك نوعان من القرارات تصدر عن مجلس الأمن في ذات الخصوص، معظمها يأتي في إطار الفصل السادس، أي تلك التي لا يترتب على مخالفتها إجراءات تنفيذية عقابية عسكرية أو غير عسكرية، كتلك التي تصدر في إطار الفصل السابع، والتي تشمل النوع الثاني من قرارت المجلس. ويأتي ذلك ضمن منطق التدرج في اتخاذ القرارات، وإعطاء فرصة للدول المخالفة لتعديل مواقفها قبل الذهاب للإجراءات العقابية. وقد حدث ذلك في العام ١٩٩٠، حيث أصدر المجلس قرار ضمن الفصل السادس يدعو العراق للإنسحاب من الكويت، وبعد ذلك أصدر قرار لاحق ضمن الفصل السابع، بعد رفض العراق الإستجابة للقرار الأول. ورغم ذلك تبقى قرارات مجلس الأمن أسيرة لاعتبارات سياسية، تعكسها توجهات الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، صاحبة حق الفيتو.

ورغم تمرد إسرائيل كعادتها على تنفيذ القرار، فقد واصلت المجازر بحق الفلسطينيين، إلا أنه من الصعب التحرك وفق المادة ٣٩ من الميثاق وتحريك القضية في إطار الفصل السابع، في ظل الفيتو الأميركي، رغم أن عدوان إسرائيل على غزة يشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين دون مواربة. ذلك الفيتو، الذي استخدمته واشنطن عشرات المرات من قبل، لإحباط صدور أي قرار يدين إسرائيل ويعرضها للمحاسبة، وهو الأمر الذي يفسر عدم التزامها بقرارت المجلس، على رأسها القرار ٢٤٢، والقرار الخاص بالاستيطان الذي صدر في العام ٢٠١٦، والذي جاء استثناءاً، بعد امتناع الولايات المتحدة عن إستخدام الفيتو، في ظل علاقاتها التي توترت مع إدارة الرئيس باراك أوباما. ورغم ذلك يعد قرار ٢٧ ٢٨ مهماً للغاية، فقرارات مجلس الأمن تنفذ من خلال إرادة الدول، في ظل افتقار الأمم المتحدة لجهاز عقابي تنفيذي عسكري، الأمر الذي يعطي فرصة للدول لمعاقبة إسرائيل ذاتياً، في ظل استمرارها بحرب الإبادة والتجويع في غزة، وعدم التزامها بقرار مجلس الأمن، الذي يدعو صراحة لوقف إطلاق نار فوري، ليصبح الأمر من الآن فصاعداً مسؤولية دول العالم "الحر"، إن نجح في إثبات ذلك.

ولا يأت فرض عقوبات من قبل الدول على الاحتلال بمبادرة فردية، لا تتعلق بالمؤسسة الدولية مباشرة، وإن استمدت شرعيتها منها، بالأمر الصعب، في ظل العزلة التي بدأ تعيشها إسرائيل. نشرت مجلة الإيكونوميست قبل أيام على غلافها عنواناً "إسرائيل وحدها"، وفي صحيفة جيروسالم بوست، ظهر مقال بعنوان "عزلة إسرائيل تتزايد"، وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إن الهجوم على رفح سيهدد بفرض "عزلة أكبر" على إسرائيل. في ديسمبر الماضي، طالب رئيس الوزراء النرويجي الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل، كما شاركه في ذلك التوجه عدد من الوزراء الإسبان، وحتى رئيس الوزراء الأسترالي، وتحت ضغط المعارضة في البرلمان، أعرب عن قلقه لإستمرار هجمات إسرائيل في غزة. وفي تطور لاحق أعلنت كندا قبل أيام وقف تصدير السلاح لحكومة الاحتلال، كما رفضت إيطاليا ذلك أيضاً، وتهدد فرنسا وألمانيا بوقف توريد المعدات العسكرية لإسرائيل، كما أعلنت حكومة الإسكتلندية تعليق جميع التعاملات مع سلاح الجو الإسرائيلي. وشهدت بريطانيا منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية تطالب بمنع تصدير أسلحة لإسرائيل، ووقع ١٣٠ عضو برلمان بريطاني رسالة تطالب بحظر إرسال السلاح للاحتلال، مطالبين الالتزام بالقرار ٢٧ ٢٨. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن هناك دول لا توفر وسائل قتال إلى إسرائيل، وتقوم بـ"المقاطعة الهادئة"، وأعلنت أخرى أنها ملتزمة بقوانين بلادها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع وحروب، ودول أخرى تترك إسرائيل تنتظر، كما أعرب مصدر أمني إسرائيلي عن خشية من أن تؤثر العملية في رفح على المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، خصوصاً وأنها المصدر الأساس للذخيرة بالنسبة لإسرائيل.

تتراكم الضغوط على نتنياهو، فبالاضافة للتحديات الخارجية يواجه تحديات داخلية معقدة، فاستقالة ساعر من الحكومة والتي تعكس الخلاف بين أركانها في زمن الحرب، وتعقيدات إقرار قانون التجنيد الذي يعكس انقسام عميق بين المتدينين والعلمانيين، والتباينات مع وزراء وقيادات أمنية من الصف الأول حول مدى جدية نتنياهو في المفاوضات مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين، وهي قضية مكان جدل في الشارع الإسرائيلي، تشكل مجتمعة تحديات أمام نتنياهو، عليه حلها، ليضمن استمرار حرب الإبادة التي لا يريد وقفها لإعتبارات تتعلق بمستقبله السياسي وبقائه وتحالفه اليميني في الحكم. وتبقى الفرصة مهيأة أمام دول العالم لمحاسبة نتنياهووحكومته ومعاقبتهم، في ظل تطورات صدور القرار مجلس الأمن، ووجود قضية في محكمة العدل الدولية

تدور حول حرب الإبادة في غزة، وإصرار نتنياهو بعناد على مواصلة تلك الحرب.



