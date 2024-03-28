الاحتلال يقصف جنوبي لبنان وصافرات الإنذار تدوي بالجليل الغربي

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مواقع جنوبي لبنان فيما دوت صافرات الإنذار في موقع حدودي إسرائيلي في الجليل الغربي، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة.
ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم، في بلدتي غورن وغورنوت في الجليل الغربي، حيث أطلقت قذيفة صاروخية واحدة على الأقل من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة قرب المناطق الحدودية. فيما قصف جيش الاحتلال مواقع في الجنوب اللبناني.
يأتي ذلك غداة استشهاد 9 أشخاص، مساء الأربعاء، بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان لترتفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 16 شهيدا خلال 24 ساعة، في أعنف موجة من التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان منذ بدء المواجهات الحدودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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