الاحتلال يقصف جنوبي لبنان وصافرات الإنذار تدوي بالجليل الغربي

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مواقع جنوبي لبنان فيما دوت صافرات الإنذار في موقع حدودي إسرائيلي في الجليل الغربي، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة.

ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم، في بلدتي غورن وغورنوت في الجليل الغربي، حيث أطلقت قذيفة صاروخية واحدة على الأقل من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة قرب المناطق الحدودية. فيما قصف جيش الاحتلال مواقع في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك غداة استشهاد 9 أشخاص، مساء الأربعاء، بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان لترتفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 16 شهيدا خلال 24 ساعة، في أعنف موجة من التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان منذ بدء المواجهات الحدودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.