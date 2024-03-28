حركة ابناء البلد توزع طرودا غذائية على الاسر الفقيرة والنازحين في مدينة رفح

(MENAFN
- Palestine News Network ) رفح /PNN/ قامت حركة ابناء البلد في اراضي العام ٤٨ بادخال اول شاحنة مساعدات لاهلنا في قطاع غزة بعد ٦ اشهر من حرب الإبادة الاسرائيلية المدمرة
والتجويع
الجماعي
وقالت الحركة انها استطاعت كسر حصار الطغاة بادخال اول شاحنة مساعدات شملت طرود غذائية للسنة السادسة على التوالي
حيث قامت الحركة بتوزيع الطرود الغذائية على الاسر الفقيرة والنازحين في مدينة رفح وضواحيها
واشارت الحركة الى ان حملتها لمساعدة اهلنا في قطاع غزة تركزت في اراضي العام ٤٨ وليس في القدس والضفة الغربية
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