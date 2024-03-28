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مصادر في الجيش الإسرائيلي: هذا ما نحتاجه لإنهاء حرب غزة

3/28/2024 5:15:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة“جيروزاليم بوست”، إنه لن يكون هناك أي حل للحرب في غزة وجنوب لبنان ما لم يتم التوصل إلى "اتفاق دبلوماسي".

وذكرت المصادر أنه من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان "يجب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو أكثر".

هذا وأوضحت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة على الجبهتين، لكن التحركات الدبلوماسية من قبل السياسيين ستكون ضرورية لترجمة تلك المكاسب العسكرية إلى تقدم واستقرار على المدى الطويل".

وتابعت: "في ظل غياب خطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ما يزال بإمكان حماس العودة بسهولة إلى المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليها سابقا، كما حدث مع مستشفى الشفاء في شمال غزة".

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الجيش الإسرائيلي وحزب الله جولة أخرى من التصعيد في الـ72 ساعة الماضية.

أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجيش الإسرائيلي "ليس قريبا" من عملية في رفح خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة "قد تكون هذه العملية أكثر احتمالا بعد شهر رمضان".

وأبرزت: "وحتى في هذا السيناريو، من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أسابيع، إن لم يكن أكثر، لإجلاء 1.4 مليون مدني فلسطيني هناك بطريقة توصلهم إلى مكان يتوفر فيه ما يكفي من الخيام والمستشفيات الميدانية والغذاء للحفاظ على حياتهم".

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