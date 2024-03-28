سمية الخشاب تقاضي رامز جلال - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها ستقاضي مواطنها رامز جلال بعد تعرضها لإصابات خلال استضافتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".

وقالت سمية في تصريحات تلفزيونية إنها تعرضت لإصابات بالغة في ذراعها وقدمها، مضيفة أن "برامج المقالب متاحة ومبررة، لكن لماذا نعرض حياة الناس للخطر.. لا يوجد مبرر للظهور والشهرة وعمل المشاهدات على حساب صحة الآخرين".



وأكدت رفعها دعوى قضائية ضد رامز جلال، نافية ما تردد بأنها كانت على علم بالمقلب، ووافقت على عرض الحلقة.



وقالت: "يقال إنني كنت على علم بالمقلب وأنني وقعت عقدا بذلك، هل يوجد شخص يوقع عقدا على تعريضه للكسر وتعريض حياته وصحته للخطر؟"

في المقابل، أشار مصدر من داخل البرنامج أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل المقلب، وأنها وافقت على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عنها أيضا.



ووقعت سمية الخشاب ضحية لبرنامج "رامز جاب من الآخر" في الحلقة التي عرضت يوم 11 رمضان، وكان معها الفنانة أيتن عامر، التي يجمعهما خلاف سابق بسبب ارتداء نفس الفستان في مناسبات مختلفة.

روسيا اليوم