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طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار موسكو

3/28/2024 5:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اصطدمت يوم 27 مارس في مطار "دوموديدوفو" الدولي بضواحي موسكو ناقلة ماء بأكبر طائرة ركاب في العالم من طراز إيرباص 380-800 تتسع لـ489 راكبا.
وحسب قناة SHOT الروسية على "تليغرام، كان من المفترض أن تتوجه الطائرة إلى دبي، إلا أن الرحلة الجوية ألغيت بسبب الحادثة، حيث تعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

وقد خلط سائق الناقلة الذي كان يفترض أن تزود الطائرة بماء الشرب، بين دواستي السرعة والمكابح. واتضح، حسب قناة SHOT أن صحة سائق ناقلة الماء قد تدهورت بشكل مفاجئ عندما كان وراء مقود السيارة وأصيب بسكة دماغية ولم يتكمن من إيقاف سيارته التي اصطدمت بأسفل الطائرة الضخمة. وتم نقل فلاديمير البالغ من العمر 59 عاما إلى أحد المستشفيات في موسكو، حيث وصف الأطباء حالته بأنها خطيرة.
يذكر أن الطائرة التي تقدّر تكلفتها بـ500 مليون دولار كانت خالية من الركاب أثناء وقوع الحادث.
وقد أحيطت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ومكتب المدعي العام للنقل علما بوقوع الحادث في المطار.

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