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الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

3/28/2024 5:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدتي دير السودان ونعلين بمحافظة رام الله والبيرة.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير السودان شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: محمد نائل محمد شحادة (21 عاما)، ومحمود فارس عابد (19 عاما)، وعز الدين فارس عابد (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد داود سبتي خواجة (30 عاما)، من بلدة نعلين غرب رام الله.


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