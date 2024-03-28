الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدتي دير السودان ونعلين بمحافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير السودان شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: محمد نائل محمد شحادة (21 عاما)، ومحمود فارس عابد (19 عاما)، وعز الدين فارس عابد (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد داود سبتي خواجة (30 عاما)، من بلدة نعلين غرب رام الله.
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