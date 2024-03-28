الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني
التاريخ
3/28/2024 5:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 7 معتقلين من طواقمه بعد 47 يوما من اعتقالهم، في حين لا يزال مصير 8 آخرين مجهولا.
وبيّن أن هؤلاء قد تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخان يونس في التاسع من فبراير/شباط الماضي، ومن بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح.
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