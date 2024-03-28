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الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

3/28/2024 5:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 7 معتقلين من طواقمه بعد 47 يوما من اعتقالهم، في حين لا يزال مصير 8 آخرين مجهولا.


وبيّن أن هؤلاء قد تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخان يونس في التاسع من فبراير/شباط الماضي، ومن بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح.


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