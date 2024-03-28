انخفاض على سعر الموز البلدي في السوق المركزي
التاريخ
3/28/2024 5:13:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إ
نخفضت أسعار الموز البلدي في السوق المركزي خلال الأسبوع الحالي .
وتراوح سعر كيلو الموز البلدي اليوم بين 50 و80 قرشاً للكيلو وفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي .
وبلغت الكميات الواردة من الموز البلدي الى ساحات السوق اليوم 80.111 طناً .
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