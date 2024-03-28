طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة بالسوق المحلية

MENAFN - Al Wakeel News)اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، وجود طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى.



وقال سلطان إن الطلب على الدينار يدعمه ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين خارج المملكة، إلى جانب وجود بوادر أولية تظهر تسحنا بمؤشرات الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تزيد وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.



وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إلى أهمية ودور حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالإضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.



ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة وتشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.

بترا