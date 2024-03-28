طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة بالسوق المحلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، وجود طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى.
وقال سلطان إن الطلب على الدينار يدعمه ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين خارج المملكة، إلى جانب وجود بوادر أولية تظهر تسحنا بمؤشرات الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تزيد وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إلى أهمية ودور حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالإضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة وتشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.
بترا
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