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شجار جماعي عنيف في مطار باريس أثناء ترحيل ناشط كردي إلى تركيا

3/28/2024 5:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم حوالي 20 شخصا قافلة شركة كانت ترافق الناشط الكردي فراس كوركماز إلى مطار باريس بهدف ترحيله إلى تركيا.
وكتبت وسائل الإعلام إن المهاجمين أرادوا إيقاف عملية ترحيل الناشط الكردي لأنه "سيواجه التعذيب والسجن في تركيا".

وأصيب ثلاثة من موظفي المطار ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.
وقبل أيام اندلعت مظاهرات في مدينة ميتز الفرنسية، تطالب بالإفراج عن فراس كوركماز وزميلة محمد كوبال الناشطين الكرديين خوفا من تسليمها إلى تركيا، إذ تجمع نشطاء نحو 20 جمعية ونقابة وجماعة سياسية أمام محافظة ميتز، للاحتجاج على تسليم الناشطين.

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