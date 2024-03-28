غرام الذهب 21 يرتفع 40 قرشاً في الأردن

غرام الذهب 21 يرتفع 40 قرشاً في الأردن
التاريخ
3/28/2024 5:13:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 40 قرشاً للغرام .
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 44.4 دينارا للبيع للمواطنين ، و 42.4 دينارا للشراء منهم .
فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 الى 39.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.2 دينارا للشراء منهم .
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