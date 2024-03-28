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شاهد عملية طعن على متن قطار في لندن

3/28/2024 5:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.

وقالت الشرطة في لندن إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.
وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيه المهاجم يرتدي كمامة وسترة سوداء وبنطال رياضي أسود وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض، ويحمل بيده سكينا كبيرا، وقام بطعن الضحية 6 مرات على الأقل.


ويمكن سماع الركاب وهم يصرخون وقالت إحداهن: "توقف الآن"، فيما قام آخرون بالاتصال بالطوارئ دون أن يتدخل أي أحد.

روسيا اليوم

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