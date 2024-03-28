حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- الثامن والعشرون من مارس
-----------------------
1979 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يرعى الاجتماع الذي عقد في الكويت بين الرئيسين اليمنيين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل بهدف دعم الوحدة اليمنية وحل المشاكل التي تعترضها.
1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر تحت إشراف وزير العدل.
2008 - نادي القادسية الرياضي يفوز ببطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة الـ 27 التي أقيمت في البحرين.
2012 - منتخب الكويت لكرة الماء يفوز بالميدالية الفضية في بطولة كأس آسيا الثانية التي أقيمت في الكويت فيما حقق المنتخب الكازاخستاني الميدالية الذهبية.
2012 - الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح من النائب صالح عاشور ينتهي دون طلب عدم تعاون.
2018 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن أفضل مبادرة إعلامية حكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
2018 - افتتاح مدينة الكويت لرياضة المحركات بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتضم سبع حلبات تضاهي أرقى المستويات العالمية وتمتد على مساحة 6ر2 مليون متر مربع.
2021 - النادي الكويتي للغوص والإنقاذ يعلن قبول الاتحاد الدولي للإنقاذ لعضوية الكويت بصورة كاملة لتصبح أحد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 124 دولة.
2021 - وزارة الخارجية تتسلم من نظيرتها العراقية الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الوطني الذي تم الاستيلاء عليه إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. (النهاية)
MENAFN28032024000071011013ID1108031468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.