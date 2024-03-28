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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/28/2024 4:33:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- الثامن والعشرون من مارس

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1979 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يرعى الاجتماع الذي عقد في الكويت بين الرئيسين اليمنيين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل بهدف دعم الوحدة اليمنية وحل المشاكل التي تعترضها.
1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر تحت إشراف وزير العدل.
2008 - نادي القادسية الرياضي يفوز ببطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة الـ 27 التي أقيمت في البحرين.
2012 - منتخب الكويت لكرة الماء يفوز بالميدالية الفضية في بطولة كأس آسيا الثانية التي أقيمت في الكويت فيما حقق المنتخب الكازاخستاني الميدالية الذهبية.
2012 - الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح من النائب صالح عاشور ينتهي دون طلب عدم تعاون.
2018 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن أفضل مبادرة إعلامية حكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
2018 - افتتاح مدينة الكويت لرياضة المحركات بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتضم سبع حلبات تضاهي أرقى المستويات العالمية وتمتد على مساحة 6ر2 مليون متر مربع.
2021 - النادي الكويتي للغوص والإنقاذ يعلن قبول الاتحاد الدولي للإنقاذ لعضوية الكويت بصورة كاملة لتصبح أحد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 124 دولة.
2021 - وزارة الخارجية تتسلم من نظيرتها العراقية الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الوطني الذي تم الاستيلاء عليه إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. (النهاية)

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