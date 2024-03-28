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استقالة مسؤولة في (الخارجية) الأمريكية احتجاجا على دعم واشنطن لحرب غزة

3/28/2024 4:33:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أعلنت موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت الاستقالة من منصبها الحكومي احتجاجا على سياسة بلادها تجاه حرب الكيان الاسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وقالت أنيل شيلين التي عملت منذ العام الماضي في مجال حقوق الإنسان مسؤولة في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في مقال على شبكة (سي ان ان) نشر أمس الأربعاء "كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة فقد أصبح هذا العمل الحكومي شبه مستحيل".
وأضافت "نظرا لعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".
وحذرت من أن "المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبا منذ بدء الحرب".
وتعتبر هذه الاستقالة هي الثانية لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجا على دعم واشنطن للحرب في غزة حيث استقال في أكتوبر الماضي مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بالوزارة جوش بول.(النهاية)

ع س ج / م ج ز




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