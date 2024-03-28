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استطلاع: 55 بالمئة من الامريكيين باتوا يعارضون الحرب على غزة

3/28/2024 4:33:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي ان 55 في المئة من الامريكيين باتوا يعارضون الحرب التي يشنها الكيان الاسرائيلي المحتل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وذكر الاستطلاع الذي أجراه معهد (غالوب) الامريكي ونشرت نتائجه أمس الاربعاء ان "36 في المئة فقط من الامريكيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون استمرار الحرب".
وأضاف ان "74 في المئة من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم يتابعون تطورات الحرب بارتفاع نسبته 2 في المئة عن الاستطلاع الذي أجراه المعهد في نوفمبر الماضي".
ووجد الاستطلاع أن نسبة الموافقة على الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال انخفضت بين الجمهوريين من 71 في المئة في نوفمبر إلى 64 في المئة في مارس الامر الذي يعكس تراجعا واضحا للمؤيدين الامريكيين للحرب على غزة.
وأظهرت النتائج انخفاضا أكثر حدة بين الديمقراطيين حيث إن 18 في المئة فقط يقولون إنهم يوافقون على تصرفات إسرائيل على عكس نتائج نوفمبر عندما كانت النسبة لا تقل عن 36 في المئة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد الاثنين الماضي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.(النهاية)

ا م م / م ج ز




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