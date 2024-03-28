استطلاع: 55 بالمئة من الامريكيين باتوا يعارضون الحرب على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي ان 55 في المئة من الامريكيين باتوا يعارضون الحرب التي يشنها الكيان الاسرائيلي المحتل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وذكر الاستطلاع الذي أجراه معهد (غالوب) الامريكي ونشرت نتائجه أمس الاربعاء ان "36 في المئة فقط من الامريكيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون استمرار الحرب".
وأضاف ان "74 في المئة من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم يتابعون تطورات الحرب بارتفاع نسبته 2 في المئة عن الاستطلاع الذي أجراه المعهد في نوفمبر الماضي".
ووجد الاستطلاع أن نسبة الموافقة على الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال انخفضت بين الجمهوريين من 71 في المئة في نوفمبر إلى 64 في المئة في مارس الامر الذي يعكس تراجعا واضحا للمؤيدين الامريكيين للحرب على غزة.
وأظهرت النتائج انخفاضا أكثر حدة بين الديمقراطيين حيث إن 18 في المئة فقط يقولون إنهم يوافقون على تصرفات إسرائيل على عكس نتائج نوفمبر عندما كانت النسبة لا تقل عن 36 في المئة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد الاثنين الماضي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.(النهاية)
ا م م / م ج ز
MENAFN28032024000071011013ID1108031464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.