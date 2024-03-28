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(سنتكوم): إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف سفينة حربية امريكية بالبحر الاحمر

3/28/2024 4:33:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تحييد وتدمير أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف سفينة حربية أمريكية في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الأربعاء ان "القيادة المركزية الأمريكية دمرت أربع طائرات بدون طيار بعيدة المدى تم اطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وذكر البيان ان قوات (سنتكوم) حددت تلك الطائرات المسيرة بأنها كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة موضحا انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)

ا م م / م ج ز




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