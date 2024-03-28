(سنتكوم): إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف سفينة حربية امريكية بالبحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تحييد وتدمير أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف سفينة حربية أمريكية في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الأربعاء ان "القيادة المركزية الأمريكية دمرت أربع طائرات بدون طيار بعيدة المدى تم اطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وذكر البيان ان قوات (سنتكوم) حددت تلك الطائرات المسيرة بأنها كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة موضحا انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)
ا م م / م ج ز
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