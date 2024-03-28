بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة: (التضامن) يخوض مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 3 (كونا) -- يخوض نادي (التضامن) الكويتي اليوم الخميس مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام (البحرين) البحريني في بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة المقامة بجدة.
وفاز (التضامن) مساء أمس الأربعاء على (الأهلي) السعودي (3-2) ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن فيما حل نادي (الفتاة) الكويتي سادسا في منافسات السيدات بالبطولة بعد ان خسر امام (حمادة) الاردني (2-3).
وأقيمت مساء أمس الأربعاء مواجهات نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها اليوم بإقامة نهائي فئة الرجال.
وفي منافسات نصف النهائي لفئة الرجال تأهل (الاتحاد) السعودي الى النهائي بعد تغلبه على (سار) البحريني (3-1) كما تأهل (انبي) المصري للنهائي بعد تغلبه على (مدينة الحسين) الاردني (3-0).
وفي منافسات السيدات توج نادي (الزمالك) المصري بطلا بعد تغلبه على مواطنه (بتروجيت) بنتيجة (3-1).
وجاء ترتيب المراكز في المنافسات لفئة السيدات كالاتي الزمالك المصري - بتروجت المصري - البصرة العراقي - عالي البحريني - حمادة الاردني - الفتاة الكويتي - الجمعية الرياضية النسوية الجزائري - الأعمال الحرة الأبيض السوداني.
وشارك في البطولة التي تختتم منافساتها اليوم أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من تسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(انبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات شاركت 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
وضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما ضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
أما نادي (الفحيحيل) الكويتي فضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.(النهاية)
ف ن / ش م ع
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