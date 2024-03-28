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بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة: (التضامن) يخوض مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس

3/28/2024 4:33:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 3 (كونا) -- يخوض نادي (التضامن) الكويتي اليوم الخميس مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام (البحرين) البحريني في بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة المقامة بجدة.
وفاز (التضامن) مساء أمس الأربعاء على (الأهلي) السعودي (3-2) ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن فيما حل نادي (الفتاة) الكويتي سادسا في منافسات السيدات بالبطولة بعد ان خسر امام (حمادة) الاردني (2-3).
وأقيمت مساء أمس الأربعاء مواجهات نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها اليوم بإقامة نهائي فئة الرجال.
وفي منافسات نصف النهائي لفئة الرجال تأهل (الاتحاد) السعودي الى النهائي بعد تغلبه على (سار) البحريني (3-1) كما تأهل (انبي) المصري للنهائي بعد تغلبه على (مدينة الحسين) الاردني (3-0).
وفي منافسات السيدات توج نادي (الزمالك) المصري بطلا بعد تغلبه على مواطنه (بتروجيت) بنتيجة (3-1).
وجاء ترتيب المراكز في المنافسات لفئة السيدات كالاتي الزمالك المصري - بتروجت المصري - البصرة العراقي - عالي البحريني - حمادة الاردني - الفتاة الكويتي - الجمعية الرياضية النسوية الجزائري - الأعمال الحرة الأبيض السوداني.
وشارك في البطولة التي تختتم منافساتها اليوم أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من تسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(انبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات شاركت 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
وضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما ضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
أما نادي (الفحيحيل) الكويتي فضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.(النهاية)

ف ن / ش م ع



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