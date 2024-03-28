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ارتفاع النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأميركية

3/28/2024 4:32:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة لتصل إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم حَزِيران الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة لتصل إلى 85.69 دولار.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار، ارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة لتصل إلى 81.76 دولار للبرميل.
وفي الجِلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
28/03/2024 10:00:18

MENAFN28032024000117011021ID1108031461

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