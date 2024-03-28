جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزة.
كما اعترف جيش الاحتلال مساء أمسِ الأربعاء، بمقتل رقيب في لواء "غفعاتي"، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريًا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للموقع الرسمي لجيش الاحتلال.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيليين إلى 597 جنديًا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 254 جنديًا سقطوا منذ بَدْء المعارك البرية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
28/03/2024 09:41:41
MENAFN28032024000117011021ID1108031460
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