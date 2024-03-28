جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزة.

كما اعترف جيش الاحتلال مساء أمسِ الأربعاء، بمقتل رقيب في لواء "غفعاتي"، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريًا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيليين إلى 597 جنديًا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 254 جنديًا سقطوا منذ بَدْء المعارك البرية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

28/03/2024 09:41:41