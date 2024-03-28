الدفاع المدني يخمد حريق مستودع ومشغل خضار في محافظة البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 اذار (بترا) - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء والشرطة وبإسناد من دفاع مدني غرب إربد تعاملت اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة (911) يفيد بوجود حريق شب في هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار التابعة لمحافظة البلقاء.

وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها لموقع الحريق تبين أنه حريق شب داخل هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار تقدر مساحته الإجمالية ما يقارب ( 2000)متر مربع ويحتوي على بكس بولسترين وقواعد خشبية، مشيرا انه نتج عن الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق وشخص آخر تعرض لجروح في اليدين.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجاهزية العالية التي اعتادت عليها طواقم الدفاع المدني مكّنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

_ _( بترا )

ل م / س س

28/03/2024 06:41:58