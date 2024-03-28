أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة والسبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- يتوقع اليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

كما وتبقى المملكة يوم السبت ضمن حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، والأجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرص الهطول المطري بشكل عام وتتناقص كميات الغيوم.

وتكون الأجواء يوم الأحد، دافئة في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 26 - 12, وفي مناطق البادية 31 - 15 وفي مناطق السهول 29 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 35 - 19 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

28/03/2024 06:32:37