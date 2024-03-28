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متى تشكل طقطقة الظهر خطرا على الصحة؟

3/28/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير الدكتور ميخائيل ريزانتسيف، اختصاصي طب وجراحة العظام، إلى أن الطقطقة في الظهر ليست مرضا إذا لم تسبب الألم. ولكن ظهور الألم، هو علامة لأمراض عدة. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم". ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta: "يمكن أن تظهر الطقطقة في العمود الفقري لأسباب عديدة. من بينها ضعف المشد العضلي، والاضطرابات الوظيفية كالفتق والنتوءات. إضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الاستجابة من الجسم علامة غير مباشرة على الإصابة بالتهاب المفاصل". ووفقا له، يمكن أن تكون الطقطقة والإحساس بالاحتكاك في العمود الفقري ناجمة عن ملامسة ميكانيكية لأسطح المفاصل، ولا تحتاج إلى علاج. غالبا ما تكون الفتيات الصغيرات ذوات البنية النحيفة عرضة لمثل هذه الظاهرة.
ويقول: "تعتبر طقطقة المفاصل من الأمور الشائعة إلى حد ما. لأنه في الواقع يوجد في جسمنا العديد من الأماكن التي توجد فيها الأوتار والعضلات بجوار الهياكل العظمية، وأثناء الحركة تحتك المفاصل أو تنزلق أو تقفز بين بعضها البعض. والسبب الآخر للطقطقة هو فقاعات ثاني أكسيد الكربون الحرة أثناء الإزاحة، تسمى طقطقة فسيولوجية".
ويوصي الطبيب باستشارة الطبيب في حال تسببت الطقطقة بألم أو تورم أو إزعاج.
ووفقا له، غالبا في حالات علاج الأمراض المسببة للطقطقة وعدم وجود مؤشرات لإجراء عملية جراحية، يخضع المريض إلى دورة علاج طبيعي وتدليك وتمارين رياضية خاصة.

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