متى تشكل طقطقة الظهر خطرا على الصحة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يشير الدكتور ميخائيل ريزانتسيف، اختصاصي طب وجراحة العظام، إلى أن الطقطقة في الظهر ليست مرضا إذا لم تسبب الألم. ولكن ظهور الألم، هو علامة لأمراض عدة. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم". ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta: "يمكن أن تظهر الطقطقة في العمود الفقري لأسباب عديدة. من بينها ضعف المشد العضلي، والاضطرابات الوظيفية كالفتق والنتوءات. إضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الاستجابة من الجسم علامة غير مباشرة على الإصابة بالتهاب المفاصل". ووفقا له، يمكن أن تكون الطقطقة والإحساس بالاحتكاك في العمود الفقري ناجمة عن ملامسة ميكانيكية لأسطح المفاصل، ولا تحتاج إلى علاج. غالبا ما تكون الفتيات الصغيرات ذوات البنية النحيفة عرضة لمثل هذه الظاهرة.
ويقول: "تعتبر طقطقة المفاصل من الأمور الشائعة إلى حد ما. لأنه في الواقع يوجد في جسمنا العديد من الأماكن التي توجد فيها الأوتار والعضلات بجوار الهياكل العظمية، وأثناء الحركة تحتك المفاصل أو تنزلق أو تقفز بين بعضها البعض. والسبب الآخر للطقطقة هو فقاعات ثاني أكسيد الكربون الحرة أثناء الإزاحة، تسمى طقطقة فسيولوجية".
ويوصي الطبيب باستشارة الطبيب في حال تسببت الطقطقة بألم أو تورم أو إزعاج.
ووفقا له، غالبا في حالات علاج الأمراض المسببة للطقطقة وعدم وجود مؤشرات لإجراء عملية جراحية، يخضع المريض إلى دورة علاج طبيعي وتدليك وتمارين رياضية خاصة.
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