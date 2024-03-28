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ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية

3/28/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يطرأ اليوم، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسود غدا، أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بخاصة في الجنوب والشرق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء بعد غد، ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)

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