إعلام عبري: الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح

إعلام عبري: الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح
التاريخ
3/28/2024 4:30:26 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.
وأكدت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين.
وأوضحت أن نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.
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