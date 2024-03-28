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إعلام عبري: الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح

3/28/2024 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.
 وأكدت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين.
وأوضحت أن نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.

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