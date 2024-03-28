فقدت كل عائلتها.. طفلة غزية شريدة تكمل مع جدها بقية فصول المأساة



لكن المختلف في رحلة النزوح هذه المرة، أنها تعيشها وحيدة مع جدها دون، أفراد عائلتها الذين استشهدوا جميعًا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه بمدينة دير البلح.



وتعد دير البلح إحدى المناطق التي دعت إسرائيل الفلسطينيين للتوجه إليها بدعوى أنها منطقة "آمنة"، لكنها لم تخلو من القصف والمجازر كغيرها من المناطق الأخرى.



ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرةً على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ناهيك عن الدمار الهائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



ورغم ذلك؛ تصر إسرائيل على مواصلة حربها على القطاع، الذي تحاصره منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.



مخاوف طفلة



داخل خيمة صغيرة بمدينة رفح، تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الأساسية، تعيش جنى مع جدها والتي نزحت من دير البلح بعد استشهاد أفراد عائلتها.



وتقول الطفلة الصغيرة لمراسل الأناضول: "أنا كل عيلتي استشهدوا، ماما وبابا واخواتي، والآن اعيش مع جدي في خيمة صغيرة".



وتبدي الطفلة المكلومة خوفها من استمرار الحرب والتهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية في رفح.



ويقول جد الطفلة خالد مسعود: "وصلنا خبر استشهاد بنتي وهي موجودة مع عائلة زوجها في دير البلح بعد قصف البيت عليهم".



ويضيف أثناء حديثه لمراسل الأناضول، توجهنا الى المنزل ثاني يوم حين وصلنا الخبر، ووجدنا حفيدتي الطفلة جنى هي الناجية الوحيدة من عائلتها وابنة عمها كذلك بعد استشهاد العائلتين بالكامل".



ويتساءل الجد: "ما ذنب هاتين الطفلتين؟! ما الذي فعلته جنى لتصبح يتيمة الأم والأب؟! أين حقوق الإنسان وحقوق الأطفال؟! حياتنا صارت بالويل والله".



قسوة النزوح



ويقول مسعود النازح من حي الشيخ رضوان: "في بداية الحرب ألقى الاحتلال مناشير يطالبنا بالتوجه إلى الجنوب لأن غزة هي ساحة حرب وقتال، ولم نهتم بهذا الموضوع في البداية، لكن عندما اشتدت الحرب اضطررنا إلى النزوح تجاه المنطقة الوسطى".



ويشير إلى صعوبة النزوح وقسوة الحياة بعد ذلك، ويقول: "خرجنا بملابس خفيفة وببعض الأشياء البسيطة فالأجواء كانت صيفية، وتوجهنا حينها لمخيم المغازي".



ويضيف: "حياتنا لم تعد حياة والمعيشة أصبحت صعبة للغاية".



ويبين الجد المتزوج من سيدتين ولديه مجموعة من الأبناء بينهم أطفال، أنه عاطل عن العمل ولا يوجد دخل شهري ثابت للعائلة، ومنذ بداية الحرب أنفقت العائلة ما كانت تدخره من مبالغ مالية الكامل.



ويتابع: "عندما اجتاح الجيش المنطقة الوسطى نزحنا باتجاه رفح وجلسنا في خيمة هناك وحياتنا أصبحت مزرية للغاية ونحن نعيش على التراب ولم تعد لدينا حياة".



ويواجه النازحون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، بسبب النقص الحاد في الطعام والمياه، مما يجعلهم عُرضة للأمراض والنقص الغذائي المتفاقم.



ويطالب الجد بتدخل دولي وأممي عاجل لوقف إسرائيل عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق الأبرياء وإلزامها بوقف إطلاق النار واعادة النازحين الى شمال غزة والبدء بإعمار الدمار الهائل واغاثة الفلسطينيين.-(الأناضول)