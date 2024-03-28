Thursday, 28 March 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

3/28/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزة.


كما اعترف جيش الاحتلال مساء أمسِ الأربعاء، بمقتل رقيب في لواء "غفعاتي"، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريًا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للموقع الرسمي لجيش الاحتلال.


وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيليين إلى 597 جنديًا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 254 جنديًا سقطوا منذ بَدْء المعارك البرية في قطاع غزة.-(بترا)

MENAFN28032024000072011014ID1108031399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث