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إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارات بالضفة

3/28/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، صباح الخميس، إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارات بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.


وقالت "نجمة داود الحمراء"، عبر منصة "إكس"، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على مركبتين بالقرب من بلدة العوجا في الضفة الغربية.


وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرين في حالة طفيفة.


وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مسلحا فلسطينيا" أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.


وأضاف: "قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة".


ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.-(وكالات)

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