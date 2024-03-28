إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارات بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، صباح الخميس، إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارات بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت "نجمة داود الحمراء"، عبر منصة "إكس"، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على مركبتين بالقرب من بلدة العوجا في الضفة الغربية.
وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرين في حالة طفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مسلحا فلسطينيا" أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.
وأضاف: "قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة".
ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.-(وكالات)
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