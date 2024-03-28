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نائب إسرائيلي: علينا أن نقتلهم برفح وهم جائعون خائفون (فيديو)

3/28/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا النائب الإسرائيلي في "الكنيست" ألموغ كوهين، عن حزب القوة اليهودية المتطرف والذي يتزعمه إيتمار بن غفير، حكومة الاحتلال إلى استهداف النازحين في رفح، واستغلال "تعب وجوع" النازحين الصائمين.

خلال مشاركته في برنامج على "القناة 14" الموالية للمتطرفين اليهود، صرح كوهين قائلاً: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر، يجب إعطاء تعليمات للجيش من أجل دخول رفح".
وأضاف "هم صائمون ومتعبون ولا قوة لديهم".


ثم أردف: "يجب تكسير عظامهم، لا.. لا أفهم كيف يقومون بنسيان ما حدث هنا في 7 أكتوبر".

وزاد: "ربما علينا دائماً أن نذكرهم بذلك، ربما لأني أتذكر أصدقائي القتلى، لا أفهم المستوى الذي وصلنا إليه".


المتحدث ذاته، اعتبر أنه "لو كان "آرييل شارون" حياً لقال لهم ادخلوا لهناك حتى لو كنا في رمضان".


كما أضاف قائلاً: "يقولون ننتظر حتى ينتهي رمضان، أنا أقول علينا أن نقتلهم وهم جائعون خائفون، لا، لن أرحمهم".

الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، قصفت إسرائيل 4 منازل على الأقل في رفح، مما أثار مخاوف جديدة بين أكثر من مليون شخص يحتمون بالملاذ الأخير لهم في الطرف الجنوبي لقطاع غزة من احتمال شن هجوم بري تلوح به إسرائيل منذ فترة.


وقال مسؤولو الصحة إن 11 شخصاً من عائلة واحدة قتلوا في الضربات الجوية.


وكانت الولايات المتحدة اعتبرت مراراً في الأسابيع الماضية أنه "من الخطأ" تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون خطة لإخلاء المدنيين الفلسطينيين من هناك.


والإثنين 25 مارس/آذار 2024، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وقد أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.


وطالب القرار أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.


وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". عربي بوست

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