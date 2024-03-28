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الطبيب الغزي غسان أبو ستة رئيسا لجامعة غلاسكو الإسكتلندية

3/28/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز الطبيب الفلسطيني البريطاني، غسان أبو ستة، وهو جراّح تجميل وترميم، بمنصب رئيس شؤون جامعة غلاسكو الإسكتلندية، لمدة ثلاث سنوات، بعد ترشيحه من قِبَل الطلبة وحيازته على 80% من الأصوات.
وأطلق أبو ستة برنامجاً انتخابياً يركّز على سحب استثمارات الجامعة من شركات الأسلحة ومموّلي الإبادة في غزة، بحسب منصة "مقاطعة".

وكان أبو ستّة قد داوى مصابي الحروب في اليمن والعراق وسوريا وجنوب لبنان، وعمل في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، في الوقت عينه، لمدة 43 يوماً خلال الحرب الحالية على غزة قبل أن يُغادرها.

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