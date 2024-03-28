الطبيب الغزي غسان أبو ستة رئيسا لجامعة غلاسكو الإسكتلندية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فاز الطبيب الفلسطيني البريطاني، غسان أبو ستة، وهو جراّح تجميل وترميم، بمنصب رئيس شؤون جامعة غلاسكو الإسكتلندية، لمدة ثلاث سنوات، بعد ترشيحه من قِبَل الطلبة وحيازته على 80% من الأصوات.
وأطلق أبو ستة برنامجاً انتخابياً يركّز على سحب استثمارات الجامعة من شركات الأسلحة ومموّلي الإبادة في غزة، بحسب منصة "مقاطعة".
وكان أبو ستّة قد داوى مصابي الحروب في اليمن والعراق وسوريا وجنوب لبنان، وعمل في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، في الوقت عينه، لمدة 43 يوماً خلال الحرب الحالية على غزة قبل أن يُغادرها.
اقرأ أيضاً:
الملك والملكة يلتقيان الدكتور غسان أبو ستة أحد أطباء غزة الأبطال
ترك حياة الرفاهية في لندن وانتقل إلى غزة لمداواة جراحها.. من هو الطبيب غسان أبو ستة؟
MENAFN28032024000072011014ID1108031391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.