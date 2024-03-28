العلم يكشف 3 عوامل رئيسية تقود للإصابة بالخرف

وأشارت إلى أن تلك العوامل "تؤثر على مناطق ضعيفة بالدماغ، وتجعلها معرضةلمرض الزهايمر والفصام"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.



وجرى نشر الدراسة، التي استندت إلى فحوص أدمغة ما يقرب من 40 ألف شخص،تتراوح أعمارهم بين 44 و 82 عاما، في بريطانيا، الأربعاء، في مجلة ""نيتشركوميونيكيشنز"، وفق الصحيفة.



ونقلت الصحيفة عن الأستاذة بجامعة أكسفورد، غوينايل دواود، قولها: "وجدتالدراسة أن المناطق الضعيفة بالدماغ، التي تتطور خلال فترة المراهقة،وتساعد على معالجة المعلومات بالدماغ، هي أول ما يتأثر عندما يبدأ الشخص فيالشيخوخة".



وأضافت دواود التي شاركت في الدراسة، أن "مرض السكري وتلوث الهواءواستهلاك الكحول، تعد العوامل الأكثر إيذاء، لكن هناك عوامل آخرى لديهاتأثير في مسألة الخرف".



وبحسب الصحيفة، فحصت الدراسة 161 عامل خطر، بما في ذلك ضغط الدموالكوليسترول والسكري والوزن واستهلاك الكحول والتدخين والمزاج والالتهاباتوالتلوث والسمع والنوم والتنشئة الاجتماعية والنظام الغذائي والنشاطالبدني والتعليم.



وأشارت الأستاذة بجامعة أكسفورد، إلى أن "تشخيص مرض السكري، وكمية ثانيأكسيد النيتروجين في الهواء، وعدد المرات التي يشرب فيها الشخص الكحول، هيعوامل الخطر الثلاثة الأكثر ضررا للمناطق الهشة من الدماغ".



وأضافت "هناك عوامل خطر رئيسية تلي العوامل الثلاثة الأولى، هي النوم والوزن والتدخين وضغط الدم، لكن الأولى لها تأثير مضاعف".



ويعيش أكثر من 55 مليون شخص مع الخر في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقعأن يرتفع هذا الرقم إلى 153 مليونا بحلول عام 2050، وفقا لمنظمة الصحةالعالمية.



ويعرّف المعهد الوطني للشيخوخة، الخرف بأنه "فقدان الوظيفة الإدراكية".ويشير إلى أن "أعراضه تنتج عند فقدان الخلايا العصبية في الدماغ اتصالهابخلايا الدماغ الأخرى وموتها في النهاية".



وذكر الباحثون في الدراسة أن "مرض السكري واستهلاك الكحول، "ثبتباستمرار أنهما مرتبطان بالتدهور الدماغي والمعرفي". وهناك أدلة متزايدةعلى أن التعرض لتلوث الهواء عامل خطر للتدهور المعرفي والخرف"، وفقالصحيفة.



ونقلت الصحيفة عن أستاذ الطب النفسي لكبار السن، في لندن، جيلليفينغستون، قوله إن "الدراسة الجديدة كانت "مثيرة للاهتمام للغاية"، ولكنقد لا تكون النتائج قابلة للتطبيق على نطاق أوسع".



ولكن ليفينغستون، عاد وأشار إلى أن "الدراسة تظهر أن الناس يمكنهم اتخاذبعض القرارات لتقليل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي مع تقدمهم في السن".



وأضاف أن "النشاط الاجتماعي والجسدي، مثل التحدث مع الأصدقاء وممارسةالرياضة، يُحدث فارقا كبيرا، كما أن المشي في الخارج ورؤية أشياء متعددةومختلفة، يمكن أن يكون مفيدا".