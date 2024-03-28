العلم يكشف 3 عوامل رئيسية تقود للإصابة بالخرف

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت دراسة حديثة، أن "مرض السكري وتلوث الهواءواستهلاك الكحول، يمكن أن تكون أكبر العوامل التي تؤدي للإصابة بالخرف".
وأشارت إلى أن تلك العوامل "تؤثر على مناطق ضعيفة بالدماغ، وتجعلها معرضةلمرض الزهايمر والفصام"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وجرى نشر الدراسة، التي استندت إلى فحوص أدمغة ما يقرب من 40 ألف شخص،تتراوح أعمارهم بين 44 و 82 عاما، في بريطانيا، الأربعاء، في مجلة ""نيتشركوميونيكيشنز"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذة بجامعة أكسفورد، غوينايل دواود، قولها: "وجدتالدراسة أن المناطق الضعيفة بالدماغ، التي تتطور خلال فترة المراهقة،وتساعد على معالجة المعلومات بالدماغ، هي أول ما يتأثر عندما يبدأ الشخص فيالشيخوخة".
وأضافت دواود التي شاركت في الدراسة، أن "مرض السكري وتلوث الهواءواستهلاك الكحول، تعد العوامل الأكثر إيذاء، لكن هناك عوامل آخرى لديهاتأثير في مسألة الخرف".
وبحسب الصحيفة، فحصت الدراسة 161 عامل خطر، بما في ذلك ضغط الدموالكوليسترول والسكري والوزن واستهلاك الكحول والتدخين والمزاج والالتهاباتوالتلوث والسمع والنوم والتنشئة الاجتماعية والنظام الغذائي والنشاطالبدني والتعليم.
وأشارت الأستاذة بجامعة أكسفورد، إلى أن "تشخيص مرض السكري، وكمية ثانيأكسيد النيتروجين في الهواء، وعدد المرات التي يشرب فيها الشخص الكحول، هيعوامل الخطر الثلاثة الأكثر ضررا للمناطق الهشة من الدماغ".
وأضافت "هناك عوامل خطر رئيسية تلي العوامل الثلاثة الأولى، هي النوم والوزن والتدخين وضغط الدم، لكن الأولى لها تأثير مضاعف".
ويعيش أكثر من 55 مليون شخص مع الخر في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقعأن يرتفع هذا الرقم إلى 153 مليونا بحلول عام 2050، وفقا لمنظمة الصحةالعالمية.
ويعرّف المعهد الوطني للشيخوخة، الخرف بأنه "فقدان الوظيفة الإدراكية".ويشير إلى أن "أعراضه تنتج عند فقدان الخلايا العصبية في الدماغ اتصالهابخلايا الدماغ الأخرى وموتها في النهاية".
وذكر الباحثون في الدراسة أن "مرض السكري واستهلاك الكحول، "ثبتباستمرار أنهما مرتبطان بالتدهور الدماغي والمعرفي". وهناك أدلة متزايدةعلى أن التعرض لتلوث الهواء عامل خطر للتدهور المعرفي والخرف"، وفقالصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ الطب النفسي لكبار السن، في لندن، جيلليفينغستون، قوله إن "الدراسة الجديدة كانت "مثيرة للاهتمام للغاية"، ولكنقد لا تكون النتائج قابلة للتطبيق على نطاق أوسع".
ولكن ليفينغستون، عاد وأشار إلى أن "الدراسة تظهر أن الناس يمكنهم اتخاذبعض القرارات لتقليل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي مع تقدمهم في السن".
وأضاف أن "النشاط الاجتماعي والجسدي، مثل التحدث مع الأصدقاء وممارسةالرياضة، يُحدث فارقا كبيرا، كما أن المشي في الخارج ورؤية أشياء متعددةومختلفة، يمكن أن يكون مفيدا".
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