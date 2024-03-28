القطة السوداء تهدد الأمن الأمريكي فرصدت لها 10 ملايين دولار.. فمن هم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دأبت مجموعة "بلاك كات" -أو القطة السوداء - منذ سنوات على مهاجمة كبريات الشركات والمؤسساتالحكومية حول العالم، والولايات المتحدة على وجه التحديد.
منذ أن تمكنت المجموعة من تعطيل عمل وحدةالتكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث، وعطلت مدفوعات التأمين فيالولايات المتحدة، ذاع صيتها، لكن جوانب عديدة تتعلق بأهدافها وآلية نشاطهالا تزال مبهمة.
في أواخر فبراير الماضي، تعرضت وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة يونايتد هيلث كير، لهجوم إلكتروني، تسبب في اضطراب واسع النطاق.
وتلعب هذه الوحدة الحيوية دورا أساسيا فيمعالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاعالناجم عن الهجوم الإلكتروني الذي نفذه مهاجمو "بلاك كات" إلى دفع المرضىوالأطباء - في بعض الحالات - قيمة الخدمات الطبية، وفق ما ذكرت رويترز.
وكان الهجوم بالغ التأثير على مراكز صحة مجتمعية تخدم أكثر من 30 مليون مريض من الفقراء وغير المؤمن عليهم.
وقال القراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إنالشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار لاستعادة أنظمتها، دون الإعلان عماإذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال، وفق الوكالة ذاتها.
وبعد فترة وجيزة من الاختراق، وضعت المجموعةبيانا مزيفا على موقعها الإلكتروني زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدهاعلى أنشطتها، وذلك في محاولة لإعطاء انطباع بأن عملياتها توقفت.
والأربعاء، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة "بلاك كات".
فيما يلي أبرز المعلومات عن هذه المجموعة
"بلاك كات"
يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم اكتشاف"بلاك كات" لأول مرة في نوفمبر 2021؛ وكانت المجموعة قد أوقعت ما لا يقلعن 60 ضحية في أربعة أشهر.
خلال عام 2021، لاحظت السلطات الأميركيةزيادة في هجمات برامج الفدية المتطورة ضد 16 قطاعًا من قطاعات البنيةالتحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
وتشمل تلك القطاعات القاعدة الصناعية عموما والأغذية والزراعة والمرافق الحكومية، وتكنولوجيا المعلومات.
ولاحظت أستراليا والمملكة المتحدة أيضازيادة في عدد الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تستهدف المؤسسات الخيريةوالخدمات العامة والحكومات المحلية - إذ اعترفت المملكة المتحدة بأن برامجالفدية هي أكبر تهديد إلكتروني لها، وفق ما نقل موقع "أفيرتيوم" .
ويشتبه في أن "بلاك كات" مجموعة خليفة لـمجموعة Darkside/BlackMatter، وفق ملف تعريفي، أعده مركز تنسيق الأمن السيبراني للقطاع الصحي، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.
وعلى مدار العامين الماضيين، رسخت "بلاككات" (Blackcat) مكانتها باعتبارها ثاني أكبر مؤسسة في العالم لبرامجالفدية (RaaS)، حيث استحصلت مئات الملايين من الدولارات من ضحاياها.
وتجري العديد من وكالات إنفاذ القانون حول العالم تحقيقات موازية في المجموعة.
آلية عملها
أصبح برنامج الفدية (RaaS) نموذجا شائعا بين المتسللين في السنوات الأربع الماضية، وفق موقع "فاست كومبان ".
من خلال هذا البرنامج الذي تسخدمه "بلاككات" يقوم الوسطاء ببيع أو تأجير أدوات الاستغلال أو الأبواب الخلفيةللشركات، ما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات المستخدم، وتثبيت البرامجالضارة، والسيطرة على موارد النظام.
يبيع هؤلاء الوسطاء إمكانية الوصول تلك، مقابل آلاف الدولارات ويمكن لمهاجمي برامج الفدية أن يطلبوا أضعاف هذا المبلغ من الضحايا.
ومثل العديد من شركات برامج الفدية، تستخدم "بلاك كات" أشكالًا متعددة من الابتزاز في هجومها.
فبعد أن تتمكن من الوصول إلى الأنظمةوالمعلومات، تأخذ بيانات حساسة، ثم تقوم بتشفير النظام وتطلب فدية للتراجععن الأقفال التي وضعتها، وكذلك توافق على عدم نشر المعلومات (الحساسة عادة)التي حصلت عليها.
وفي حالة عدم قيام الشركة بالدفع، تنشر المجموعة المعلومات بشكل عام إما على شبكة الويب المظلمة أو على موقع ويب مسرب.
وينشط موقع تسريب BlackCat منذ أوائل ديسمبر2021، وهناك تكهنات بأن العدد الإجمالي للضحايا، بما في ذلك أولئك الذيندفعوا فدية، أكبر بكثير من الذي تم الإعلان عنه.
وفي معظم الأحيان، لا يرغب الضحايا الذين يدفعون الفدية في المخاطرة بالحديث.
ولدى "بلاك كات" العديد من الأساليب التييتم استخدامها في محاولة لإضعاف أو تعطيل دفاعات النظام ومنع بعض التطبيقاتمن قفل الملفات المفتوحة على القرص - مما قد يسبب مشاكل عند محاولة تشفيرتلك الملفات.
بالإضافة إلى ذلك، يحاول برنامج "بلاك كات"إيقاف العديد من العمليات والخدمات لمنع أي حلول أمنية أو نسخ احتياطية قدتكون لدى المؤسسة.
قيمة الفدية
تتراوح طلبات الفدية التي تطلبها المجموعةمن 400 ألف دولار إلى 3 ملايين دولار، مع منح الضحايا الفرصة للتفاوض علىمبلغ أقل إذا اختاروا دفع فدية، وفق "أفيرتيوم".
ويمكنهم أيضًا اختيار الدفع بعملة المونيروأو البيتكوين التي تحافظ على الخصوصية، لكن الدفع بعملة البيتكوين يضيف 15%إلى مبلغ الفدية.
جنسية أعضائها؟
تم الترويج لـ "بلاك كات" في منتدياتالقرصنة الناطقة باللغة الروسية، وتم تسميتها على هذا النحو نظرًا لاستخدامرمز القطة السوداء المفضل في موقع الدفع Tor الخاص بكل ضحية.
ويصعب تحديد هوية أو جنسية جميع المتدخلين،إذ تعتمد المجموعة على متعاونين مستقلين لإصابة الشبكات الجديدة ببرامجالفدية الخاصة بهم.
"يحصل هؤلاء المنتسبون بدورهم على عمولات تتراوح بين 60 إلى 90 بالمائة من أي مبلغ فدية يتم دفعه" وفق موقع "كريبسون سيكيريتي".
وفي حين أن الباحثين لم يربطوا بشكل قاطع "بلاك كات" بروسيا أو حكومتها، فقد خلصوا إلى أنها مجموعة ناطقة بالروسية.
وتحدث مسؤولون في الاستخبارات الأميركيةمراراً عن استعداد الحكومة الروسية لغض الطرف عن الجرائم الإلكترونية،مقابل خدمة المتسللين في العمليات الاستخباراتية، "وكان هذا صحيحاً بشكلخاص خلال الحرب في أوكرانيا" وفق موقع إذاعة ويسكونسن العامة
ضحايا "بلاك كات"
وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي، قامت مجموعة "بلاك كات" باختراق شبكات الكمبيوتر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وأثرت الاضطرابات الناجمة عن هجوم برنامجالفدية هذا، على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلكالمرافق الحكومية، وخدمات الطوارئ، وشركات القواعد الصناعية الدفاعية،والتصنيع الحيوي، ومرافق الرعاية الصحية والصحة العامة – بالإضافة إلىالشركات والهيئات الحكومية والمدارس.
ويصل حجم الخسارة على مستوى العالم إلى مئاتالملايين، ويشمل دفع الفدية، وتدمير وسرقة بيانات الملكية، والتكاليفالمرتبطة بالاستجابة للحوادث.
ومنذ منتصف ديسمبر 2023، كان قطاع الرعايةالصحية في الولايات المتحدة هو الضحية الأكثر شيوعًا من بين ما يقرب من 70ضحية تم تسريبها.
لكن المجموعة استهدفت ضحايا في العديد من البلدان وعبر العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتعد شركات Solar Industries India وNJRCوMontcler وCreos Luxembourg S.A. وSwissport International A.G. من بينالعديد من الضحايا المعروفين في الفترة من 2022 إلى 7 مارس 2024، وفق منصة "باراكودا .
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