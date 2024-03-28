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توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على 6 مناطق

3/28/2024 4:24:15 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران،جازان،عسير،الباحة،مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة,في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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