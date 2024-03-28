إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة في منصة X

MENAFN - Al Watan) أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر حسابه على منصة X، عن ميزة جديدة لرواد المنصة.

حيث قال في المنشور: أن أي حساب في منصة X يتابعه 2500 شخص وأكثر "بحساب موثّق" سوف يحصل على مميزات Premium مجاناً.

أما الحسابات التي يتابعها أكثر من 5000 شخص بحساب موثّق سوف يحصل صاحبها على ميزات Premium+ مجاناً.





ماهي خدمة Premium

Premium هي خدمة اشتراك مُميّزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على المنصة.

وقال الموقع الأساسي لمنصة X أن X Premium هو اشتراك اختياري مدفوع يوفر ميزات إضافية* لتحسين تجربتك. يحتوي اشتراك X Premium على ثلاثة مستويات: أساسي وPremium وPremium+، مع توفر المزيد من الميزات في كل مستوى أعلى.

أساسي: يتضمن ميزات Premium الأساسية مثل: تعديل المنشورات، وإطلاق منشورات أطول، وتحميل مقاطع فيديو أطول، ومنح الأولوية للردود، وتنسيق النصوص، ومجلدات العلامات المرجعية، وأيقونات التطبيقات المخصصة، والمزيد.

Premium: يتضمن جميع ميزات المستوى الأساسي بالإضافة إلى شارة ، مع وجود إعلانات أقل، وإمكانية الوصول للتقدم لمشاركة إيرادات الإعلانات واشتراكات منشئي المحتوى، ومنح الأولوية الأكبر للردود، وتوثيق الهوية، وMedia Studio والمزيد.

Premium+: يتضمن جميع ميزات المستوى Premium مع وجود مزايا إضافية؛ مثل: عدم وجود أي إعلانات على يوميات "لك" و"مُتابَعة"، ومنح الأولوية الأكبر للردود، والمقالات، وغيرها.