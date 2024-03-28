إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة في منصة X

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر حسابه على منصة X، عن ميزة جديدة لرواد المنصة.
حيث قال في المنشور: أن أي حساب في منصة X يتابعه 2500 شخص وأكثر "بحساب موثّق" سوف يحصل على مميزات Premium مجاناً.
أما الحسابات التي يتابعها أكثر من 5000 شخص بحساب موثّق سوف يحصل صاحبها على ميزات Premium+ مجاناً.
ماهي خدمة Premium
Premium هي خدمة اشتراك مُميّزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على المنصة.
وقال الموقع الأساسي لمنصة X أن X Premium هو اشتراك اختياري مدفوع يوفر ميزات إضافية* لتحسين تجربتك. يحتوي اشتراك X Premium على ثلاثة مستويات: أساسي وPremium وPremium+، مع توفر المزيد من الميزات في كل مستوى أعلى.
أساسي: يتضمن ميزات Premium الأساسية مثل: تعديل المنشورات، وإطلاق منشورات أطول، وتحميل مقاطع فيديو أطول، ومنح الأولوية للردود، وتنسيق النصوص، ومجلدات العلامات المرجعية، وأيقونات التطبيقات المخصصة، والمزيد.
Premium: يتضمن جميع ميزات المستوى الأساسي بالإضافة إلى شارة ، مع وجود إعلانات أقل، وإمكانية الوصول للتقدم لمشاركة إيرادات الإعلانات واشتراكات منشئي المحتوى، ومنح الأولوية الأكبر للردود، وتوثيق الهوية، وMedia Studio والمزيد.
Premium+: يتضمن جميع ميزات المستوى Premium مع وجود مزايا إضافية؛ مثل: عدم وجود أي إعلانات على يوميات "لك" و"مُتابَعة"، ومنح الأولوية الأكبر للردود، والمقالات، وغيرها.
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