انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 4.4% في الربع الرابع من 2023

MENAFN - Al Watan) بلغ معدل البطالة الإجمالى فى المملكة العربية السعودية للسعوديين وغير السعوديين %4.4% في الربع الرابع من عام 2023مًبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء.

منخفضًا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضًا كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

من ىناحية أخرى انخفض معدل مشاركة السعوديين فى القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ %47.4، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.



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