Saturday, 30 March 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 4.4% في الربع الرابع من 2023

3/28/2024 4:24:15 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ معدل البطالة الإجمالى فى المملكة العربية السعودية للسعوديين وغير السعوديين %4.4% في الربع الرابع من عام 2023مًبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء.

منخفضًا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضًا كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

من ىناحية أخرى انخفض معدل مشاركة السعوديين فى القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ %47.4، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.


التفاصيل من خلال الرابط .

MENAFN28032024000089011017ID1108031376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث