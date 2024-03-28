انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 4.4% في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al Watan) بلغ معدل البطالة الإجمالى فى المملكة العربية السعودية للسعوديين وغير السعوديين %4.4% في الربع الرابع من عام 2023مًبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء.
منخفضًا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضًا كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.
هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.
من ىناحية أخرى انخفض معدل مشاركة السعوديين فى القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.
بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ %47.4، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.
التفاصيل من خلال الرابط .
MENAFN28032024000089011017ID1108031376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.