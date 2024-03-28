13 مليار ريال سعودي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال الربع الأخير من 2023

13 مليار ريال سعودي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال الربع الأخير من 2023
التاريخ
3/28/2024 4:24:15 AM
(MENAFN
- Al Watan) قالت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023، بلغت أكثر من 13 مليار ريال سعودي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته تجاوزت 16.0% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 11 مليار ريال سعودي.
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