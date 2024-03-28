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13 مليار ريال سعودي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال الربع الأخير من 2023

3/28/2024 4:24:15 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023، بلغت أكثر من 13 مليار ريال سعودي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته تجاوزت 16.0% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 11 مليار ريال سعودي.

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