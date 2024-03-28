16% من الأطفال تعرضوا للمضايقات من خلال الإنترنت

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية ، أن حوالي 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما صرحوا بأنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، في رقم شهد ارتفاعا مقارنة بما

سجل قبل 4 سنوات.

وبحسب وكالات الأنباء فقد حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن هذا التقرير يشكل جرس إنذار، ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".

وقد سجلت دراسة سابقة بعنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"، 13% من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.

فيما بقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، حيث قال 11% ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذه النسبة 10% في الدراسة التي أجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر الأربعاء.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 غيرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.

وذكرت الدراسة أن 15% من الفتيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة من خلال الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر القليلة الفائتة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أعلى مستويات سجلت لدى الفتيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الفتيان في إسبانيا.

وأقر مراهق واحد من كل ثمانية بتعرضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجل ارتفاعا بثلاث نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.

وشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.

وقد وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و13 لدى الفتيات في معظم البلدان، بينما لم يسجل فارق كبير استنادا إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.

كما أفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراء، بأنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الميسورة.

كما خلص التقرير إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".