10 شركات أجنبية تقدمت لتنفيذ خط سكة حديد ((الروبيكى العاشر من رمضان بلبيس))

علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن هناك نحو 10 شركات أجنبية تقدمت بالعروض الفنية والمالية لمناقصة إنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس)) بطول 69 كيلومتراً.

وطرحت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر نوفمبر الماضى، مناقصة لإنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس)) ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها خلال العام الجارى.

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وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصة ستختار تحالف مصرى من شركات الصناعات الهندسية لتنفيذ الأعمال الخاصة بها للمشروع الذى تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 200 مليون يورو، علما بأن المشروع يعد من المشروعات القومية التى ستساهم فى نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وأوضحت المصادر، أن آخر موعد لتلقى العطاءات الممثلة فى العروض الفنية والمالية نهاية أبريل /2024، موضحة أن هناك بعض الشركات طلبت مد تقديم العطاءات لشهر إضافى لتتمكن من وضع رؤية وتصور خاص عن المشروع.

وأشارت إلى أن الهيئة ستمول جزءاً من المشروع بالعملة المحلية فيما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شق التمويل الأجنبى، خاصة أن المشروع الجديد سيؤدى لتعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.

وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيع كراسة شروط المشروع، ديسمبر الماضى لشركات القطاع الخاص الراغبة فى المنافسة على التنفيذ.

ويساهم المشروع فى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجارى تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالى سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.

كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع من خلال الطريق الدائرى الإقليمى، حيث سيتم نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائى السريع.

كما سيؤدى تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع فى المساهمة فى تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، كما أنه من المقرر مساهمته فى تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.