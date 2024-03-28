10 شركات أجنبية تقدمت لتنفيذ خط سكة حديد ((الروبيكى العاشر من رمضان بلبيس))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: بعض الشركات المهتمة طلبت مد فترة تقديم العطاءات شهر إضافى
علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن هناك نحو 10 شركات أجنبية تقدمت بالعروض الفنية والمالية لمناقصة إنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس)) بطول 69 كيلومتراً.
وطرحت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر نوفمبر الماضى، مناقصة لإنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس)) ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها خلال العام الجارى.
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وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصة ستختار تحالف مصرى من شركات الصناعات الهندسية لتنفيذ الأعمال الخاصة بها للمشروع الذى تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 200 مليون يورو، علما بأن المشروع يعد من المشروعات القومية التى ستساهم فى نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.
وأوضحت المصادر، أن آخر موعد لتلقى العطاءات الممثلة فى العروض الفنية والمالية نهاية أبريل /2024، موضحة أن هناك بعض الشركات طلبت مد تقديم العطاءات لشهر إضافى لتتمكن من وضع رؤية وتصور خاص عن المشروع. السولار يزيد أعباء التشغيل بالسكك الحديدية بنحو 600 مليون جنيه سنوياً
وأشارت إلى أن الهيئة ستمول جزءاً من المشروع بالعملة المحلية فيما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شق التمويل الأجنبى، خاصة أن المشروع الجديد سيؤدى لتعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.
وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيع كراسة شروط المشروع، ديسمبر الماضى لشركات القطاع الخاص الراغبة فى المنافسة على التنفيذ.
ويساهم المشروع فى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجارى تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالى سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.
كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع من خلال الطريق الدائرى الإقليمى، حيث سيتم نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائى السريع.
كما سيؤدى تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع فى المساهمة فى تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، كما أنه من المقرر مساهمته فى تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
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