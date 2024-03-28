استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2195.59 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2195.10 دولار.

موضوعاتالمؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف“أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب”.

وأضاف“يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار”.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وقال والر أمس الأربعاء إن بيانات التضخم الحديثة المخيبة للآمال تؤكد ضرورة الإحجام عن الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في فبراير وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%. كما يترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ويصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 62% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.68 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 899.75 دولار وصعد البلاديوم 1.4% إلى 997.41 دولار.









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