EGMPT تدشن محطة شحن الحاويات بالقطارات من ميناء الإسكندرية يونيو المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) المشروع يستهدف مبدئيا استقبال 3 لـ 5 قطارات بمعدلات تداول 250 حاوية مكافئة
تُخطط شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض“EGMPT” لتدشين مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة 33-34 بميناء الإسكندرية فى نهاية يونيو 2024.
قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس“EGMPT”، لـ“البورصة”، إن المشروع يتكون من إنشاء عدد 4 خطوط سكك حديد بأطوال تصل إلى 1310 أمتار، موضحا أن نسبة التنفيذ بها بلغت حوالى 95%، بينما بلغت باقى عناصر المشروع حوالى 45%، وتسعى الشركة للانتهاء من المشروع بالكامل وافتتاحها فى أواخر شهر يونيو القادم.
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وأضاف درويش، أن المشروع يهدف إلى ربط محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالاسكندرية بالموانئ الجافة فى 6 أكتوبر والعين السخنة عن طريق شبكة السكك الحديدية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة النقل بتعظيم النقل متعدد الوسائط، لجعل مصر بوابة رئيسية لحركة التجارة للخطوط الملاحية العالمية. “موانئ أبوظبي” تحصل على امتياز المحطة متعددة الأغراض بـ”سفاجا” لمدة 30 عامًا
وذكر، أن المشروع يستهدف فى البداية استقبال 1 لـ 3 قطارات بمعدلات تداول تصل تقريبًا إلى 250 حاوية مكافئة إلى أن يصل إلى 5 قطارات يوميًا بسعة من جميع الموانئ (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة).
وأشار درويش إلى، أن“جائحة كوفيد 19” والحرب الروسية الأوكرانية من أبرز الصعوبات التى واجهتنا طوال الفترة الماضية فى ظل حرص الشركة على الالتزام بالمخطط الزمنى لافتتاح المشروعات القومية، موضحًا أن تلك الأزمات نتج عنها ارتفاع فى تكلفة الشحن والعمالة والمواد الخام. توقيع عقد المنطقة الصناعية التركية بجرجوب قبل نهاية العام والتشغيل فى 2026
وتابع، أن شركة المجموعة المصرية“EGMPT” الذراع التجارى لوزارة النقل فى مرحلة الدراسة لعدد من المشروعات القومية لوزارة النقل، كما أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف إنفنتشر وشركة DOGUS التركية لوضع حجر أساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.
يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.
وذكر درويش، أنه من المخطط أن يوفر المشروع أكثر من 20 ألف فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بجميع مراحله. “البورصة” تنشر تفاصيل عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر
ويستهدف المشروع إنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لجميع أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب الاستثمارات العالمية لجميع القطاعات الاقتصادية، وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة.
ولفت إلى، أن نقطة بداية المشروع تتمثل فى تشغيل محطة متعددة الأغراض(حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقة لوجستية متنوعة، ومن المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الجارى، على أن يبدأ تشغيل المشروع فى مطلع عام 2026.
والجدير بالذكر، أن إجمالى حجم التداول بمحطة“تحيا مصر” بميناء الإسكندرية منذ الافتتاح الرئاسى يونيو 2023 حتى الوقت الراهن تجاوز 250 ألف حاوية مكافئة واستقبلت ما يزيد على 230 سفينة.
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