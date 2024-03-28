EGMPT تدشن محطة شحن الحاويات بالقطارات من ميناء الإسكندرية يونيو المقبل

تُخطط شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض“EGMPT” لتدشين مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة 33-34 بميناء الإسكندرية فى نهاية يونيو 2024.

قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس“EGMPT”، لـ“البورصة”، إن المشروع يتكون من إنشاء عدد 4 خطوط سكك حديد بأطوال تصل إلى 1310 أمتار، موضحا أن نسبة التنفيذ بها بلغت حوالى 95%، بينما بلغت باقى عناصر المشروع حوالى 45%، وتسعى الشركة للانتهاء من المشروع بالكامل وافتتاحها فى أواخر شهر يونيو القادم.

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وأضاف درويش، أن المشروع يهدف إلى ربط محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالاسكندرية بالموانئ الجافة فى 6 أكتوبر والعين السخنة عن طريق شبكة السكك الحديدية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة النقل بتعظيم النقل متعدد الوسائط، لجعل مصر بوابة رئيسية لحركة التجارة للخطوط الملاحية العالمية.

وذكر، أن المشروع يستهدف فى البداية استقبال 1 لـ 3 قطارات بمعدلات تداول تصل تقريبًا إلى 250 حاوية مكافئة إلى أن يصل إلى 5 قطارات يوميًا بسعة من جميع الموانئ (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة).

وأشار درويش إلى، أن“جائحة كوفيد 19” والحرب الروسية الأوكرانية من أبرز الصعوبات التى واجهتنا طوال الفترة الماضية فى ظل حرص الشركة على الالتزام بالمخطط الزمنى لافتتاح المشروعات القومية، موضحًا أن تلك الأزمات نتج عنها ارتفاع فى تكلفة الشحن والعمالة والمواد الخام.

وتابع، أن شركة المجموعة المصرية“EGMPT” الذراع التجارى لوزارة النقل فى مرحلة الدراسة لعدد من المشروعات القومية لوزارة النقل، كما أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف إنفنتشر وشركة DOGUS التركية لوضع حجر أساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

وذكر درويش، أنه من المخطط أن يوفر المشروع أكثر من 20 ألف فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بجميع مراحله.

ويستهدف المشروع إنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لجميع أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب الاستثمارات العالمية لجميع القطاعات الاقتصادية، وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة.

ولفت إلى، أن نقطة بداية المشروع تتمثل فى تشغيل محطة متعددة الأغراض(حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقة لوجستية متنوعة، ومن المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الجارى، على أن يبدأ تشغيل المشروع فى مطلع عام 2026.

والجدير بالذكر، أن إجمالى حجم التداول بمحطة“تحيا مصر” بميناء الإسكندرية منذ الافتتاح الرئاسى يونيو 2023 حتى الوقت الراهن تجاوز 250 ألف حاوية مكافئة واستقبلت ما يزيد على 230 سفينة.