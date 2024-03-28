تراجع مبيعات تويوتا العالمية 7% في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت المبيعات العالمية لتويوتا موتور 7% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متأثرة بتراجع شديد في الصين بسبب عطلة السنة القمرية والركود في اليابان بعد فضيحة اختبارات السلامة في وحدة السيارات الصغيرة التابعة لها.

وتراجعت المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، بنسبة 36%. واستمرت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لأسبوع في الشهر الماضي بينما كانت في يناير العام الماضي.

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وتخوض سوق السيارات الصينية أيضا حرب أسعار شرسة، وقالت تويوتا إن مبيعاتها تأثرت بالمنافسة المحتدمة.

ومع هذا، بلغ انخفاض المبيعات في الصين خلال أول شهرين من العام 0.7% فقط لكن لا يزال هذا أقل من زيادة 6.4% في مبيعات سيارات الركاب على مستوى القطاع، وفقا لبيانات من اتحاد صناعة السيارات.

وفي حين ارتفعت مبيعات تويوتا في الولايات المتحدة لشهر فبراير 16% وفي أوروبا 14%، تراجعت المبيعات في اليابان بنحو الثلث.

وتضررت المبيعات المحلية بسبب توقف الإنتاج في شركة دايهاتسو التي تصنع أيضا بعض سيارات تويوتا وبسبب تداعيات فضيحة أثرت على سمعة وحدة السيارات الصغيرة التي قالت منذ عام تقريبا إنها زورت اختبارات السلامة عند الاصطدام.

وشهدت مبيعات تويوتا في إندونيسيا وتايلاند كذلك انخفاضا.

وما يقرب من خمسي السيارات التي باعتها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم في فبراير كانت من سيارات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.

وانكمش الإنتاج العالمي لتويوتا الشهر الماضي 2.6% ليصل إلى 737.178 سيارة

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