أكوا باور توقع اتفاقية شراء المياه في السنغال بقيمة 3 مليارات ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور توقيعها بتاريخ 27 مارس 2024 اتفاقية شراء المياه مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه سونس لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في داكار بالسنغال بقيمة 3000 مليون ريال (800 مليون دولار أمريكي).
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة العقد 32 سنة، يتضمن تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر في غراند كوت في السنغال وتصميم وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها.
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وبينت أن القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 400 ألف متر مكعب يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031368
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