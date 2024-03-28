أكوا باور توقع اتفاقية شراء المياه في السنغال بقيمة 3 مليارات ريال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور توقيعها بتاريخ 27 مارس 2024 اتفاقية شراء المياه مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه سونس لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في داكار بالسنغال بقيمة 3000 مليون ريال (800 مليون دولار أمريكي).

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة العقد 32 سنة، يتضمن تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر في غراند كوت في السنغال وتصميم وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها.

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وبينت أن القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 400 ألف متر مكعب يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.





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